في سابقة تاريخية.. 8 سيدات في المحكمة العُليا باليمن

أدّت، السبت، 8 سيدات يعملن في السلك القضائي اليمني، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، كأعضاء في المحكمة العُليا، من أصل 40 عضواً، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نساء في مثل هذا المنصب القضائي الرفيع.

وتواجد عنصر نسائي على هذا المستوى العالي في السلك القضائي، لا سيما في بلد محافظ كاليمن، يراه مراقبون يمنيون بأنه "مؤشر جديد، على توجه الدولة لتمكين النساء في مناصب صنع القرار، وهو ما لم يكن في السابق".

وكانت المرأة اليمنية قد كسرت حاجز تواجدها في هرم السلطة القضائية، عبر القاضية صباح علوان، إذ تم تعيينها في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، عضواً في المجلس الأعلى للقضاء اليمني، وهي هيئة قضائية أعلى من هيئة المحكمة العُليا، كأول امرأة يمنية تُقّلد منصباً قضائياً في أعلى هرم السلك القضائي.

وتعتبر اليمن من أوائل الدول العربية التي سمحت للمرأة بخوض غمار العمل في السلك القضائي، ويعود ذلك للعام 1971 من القرن الماضي، وكان ذلك في الشطر الجنوبي لليمن، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى أن تقاسمت فيه المرأة النسبة المئوية بالعمل في القضاء كقاضيات مع الرجل حتى العام 1990 وهو العام الذي شهد في شهر مايو/أيار، إبرام الوحدة بين الجنوب والشمال، لتتراجع فيه النسبة وتتقلّص إلى حوالي 1,8%، بحلول العام 2006، وهي السنة الأخيرة التي يتم فيها رصد بيانات في هذا الشأن، وفق دراسة أعدّتها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) نشرتها في العام 2019.

وعلى ضوء تعيين 8 يمنيات، أعضاءً في المحكمة العُليا، لأول مرة في تاريخ البلاد، رحّب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد، بتلك الخطوة، معتبرا إيّاها خطوة جديرة بـ"الثناء"، وتندرج ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في اليمن.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، في سياق منشوره، إلى المزيد من عمليات إدماج اليمنيات، وتعيينهن في أعلى المناصب الرفيعة.