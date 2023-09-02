العراق.. قتيل وجرحى خلال تظاهرات في كركوك

قُتل مدني على الأقل وأصيب 8 آخرون، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاثنيات في شمال العراق، وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتًا إلى أن الجرحى "وبينهم عنصر أمني، أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".

ولفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني إلى سقوط "قتيل وخمسة جرحى"، بحسب ما نقلت عنه قناة "كردستان 24" الإقليمية.