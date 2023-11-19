السفير الإسرائيلي في واشنطن: نأمل الإفراج عن عدد كبير من الرهائن بالأيام المقبلة

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن تل أبيب تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس "في الأيام المقبلة".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه.بي.سي" اليوم الأحد، "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها المميت عبر الحدود على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لتفرض إسرائيل بعدها حصارا على قطاع غزة وتجتاحه بريا للقضاء على الجماعة الإسلامية التي تحكم القطاع.