السفير الإسرائيلي في واشنطن: نأمل الإفراج عن عدد كبير من الرهائن بالأيام المقبلة
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، إن تل أبيب تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس "في الأيام المقبلة".
وأضاف في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه.بي.سي" اليوم الأحد، "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".
واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها المميت عبر الحدود على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لتفرض إسرائيل بعدها حصارا على قطاع غزة وتجتاحه بريا للقضاء على الجماعة الإسلامية التي تحكم القطاع.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام.
ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤول مطلع على المحادثات، الذي قال في ذلك الوقت إنه تسنى الاتفاق على الخطوط العامة لكن إسرائيل ما زالت تتفاوض على التفاصيل.