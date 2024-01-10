خطة طوارئ إسرائيلية تحسبًا لسيناريو "الجزيرة المعزولة"
تستعد السلطات الإسرائيلية للتعامل مع حالة طوارئ قد تحول المناطق الشمالية إلى "جزيرة معزولة"، وفقًا لوصف وزارة الصحة الإسرائيلة التي أصدرت تعليمات مشددة للتعامل مع هذا السيناريو المحتمل.
كشفت عن هذا السيناريو وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الوزارة وجهت تعليماتها إلى جميع المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة في المناطق الشمالية، مؤكدة ضرورة الاستعداد لوضع طارئ، يمكن أن يشهد وصول إصابات تقدر بالآلاف، فضلًا عن إصابة الأطقم الطبية.
وتتحدث التعليمات عن سيناريو يشمل عدم تمكن السلطات من إرسال الإمدادات والمؤن الطبية والغذائية إلى البلدات والمستوطنات الشمالية والمستشفيات، داعية هذه المؤسسات الصحية إلى "التأهب".
قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أوضحت، أمس، أن الحديث يجري عن سيناريو وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع كيانات أخرى، تحسبًا لتصعيد محتمل مع ميليشيا حزب الله، ولا سيما في ظل التصعيد الراهن.
وخلال الأيام الأخيرة أفادت تقارير بأن إسرائيل اغتالت وسام الطويل، قائد "وحدة الرضوان"، ذراع النخبة التابعة لميليشيا حزب الله، قبل أن تعلن اغتيال قيادي مسؤول عن منظومة الطائرات المُسيَّرة، وذلك بعد أيام من مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبه بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ميليشيا حزب الله.
ووفق معلومات أوردتها القناة الإسرائيلية، فقد شددت التعليمات على أن سيناريو الطوارئ المشار إليه قد يستمر لأيام طويلة دون القدرة على إرسال المؤن والإمدادات الطبية والغذائية والأدوية.
ولفتت القناة إلى أن تعميمًا من الوزارة وصل جميع المستشفيات بالشمال، يطلب منها الاستعداد لاستيعاب الآلاف من المصابين، وقالت إن المراكز الطبية الرئيسة هناك تشمل مركز "زيف"، وهو مستشفى عام في مدينة صفد، ومركز الجليل الطبي في نهاريا.
وأوضحت أن وزارة الصحة رفعت حالة التأهب بالمنظومة الطبية والمستشفيات وصناديق المرضى في جميع أرجاء البلاد، ولا سيما في الشمال، كما وصلت تعليمات إلى المركزين الطبيين الرئيسين في صفد ونهاريا للتحسب لاستقبال آلاف المصابين.
القناة أشارت إلى أن مدير عام وزارة الصحة، موشي بار سيمان طوف، أصدر تعليمات لجميع مستشفيات إسرائيل بالبقاء في حالة تأهب، والاستعداد لعمليات الانتقال من سيناريو الوضع الروتيني إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من صدور تعليمات بذلك.
وطلبت التعليمات من إدارات المستشفيات الاستعداد لوضع يمكنها فيه التحول في غضون 24 ساعة إلى المواقع الآمنة وإخراج المرضى الذين لن يتضرروا من ذلك، لإفساح المجال لاستيعاب آلاف المصابين.
وتتأهب وزارة الصحة أيضًا لسيناريو تعرض الأطقم الطبية للإصابات أو استدعاء الأطباء والمسعفين للخدمة على ذمة الاحتياط، ومن ثم تجري اتصالات في الخارج، لتجهيز احتياطي طبي، مع إشارة القناة إلى أن 7 آلاف طبيب يهودي حول العالم أعلنوا استعدادهم للتطوع إذا اقتضت الحاجة.