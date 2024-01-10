خطة طوارئ إسرائيلية تحسبًا لسيناريو "الجزيرة المعزولة"

تستعد السلطات الإسرائيلية للتعامل مع حالة طوارئ قد تحول المناطق الشمالية إلى "جزيرة معزولة"، وفقًا لوصف وزارة الصحة الإسرائيلة التي أصدرت تعليمات مشددة للتعامل مع هذا السيناريو المحتمل.

كشفت عن هذا السيناريو وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الوزارة وجهت تعليماتها إلى جميع المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة في المناطق الشمالية، مؤكدة ضرورة الاستعداد لوضع طارئ، يمكن أن يشهد وصول إصابات تقدر بالآلاف، فضلًا عن إصابة الأطقم الطبية.

وتتحدث التعليمات عن سيناريو يشمل عدم تمكن السلطات من إرسال الإمدادات والمؤن الطبية والغذائية إلى البلدات والمستوطنات الشمالية والمستشفيات، داعية هذه المؤسسات الصحية إلى "التأهب".

قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أوضحت، أمس، أن الحديث يجري عن سيناريو وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع كيانات أخرى، تحسبًا لتصعيد محتمل مع ميليشيا حزب الله، ولا سيما في ظل التصعيد الراهن.