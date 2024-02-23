أمريكا تعلق على الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه يشعر "بخيبة أمل" إزاء إعلان إسرائيل خططا لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، إن السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة هي أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية فيما يخص التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب رويترز.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم الموافقة خلال الأيام المقبلة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.