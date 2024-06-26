بعد إقالة مديرها.. مسلحون يحاصرون مديرية أمن "الحشد الشعبي" وسط بغداد

أحمد عبد

حاصرت مجموعة من المسلحين المجهولين مديرية أمن "هيئة الحشد الشعبي" في العاصمة العراقية بغداد، تزامناً مع إقالة مدير الأمن.

وتشهد منطقة "الجادرية" وسط بغداد والمحصنة أمنيا، منذ عصر اليوم الأربعاء، توتراً أمنياً منذ الإعلان عن قرار إقالة مدير أمن "الحشد الشعبي"، أبو زينب اللامي، الذي يسيطر على أهم وأخطر مفصل من مفاصل الحشد، ويدير المديرية منذ تأسيسها ويتمتع بنفوذ كبير داخل الهيئة.

مصدر من "الحشد الشعبي" أكد، لـ "إرم نيوز"، أن "خلافات كبيرة نشبت داخل الحشد الشعبي خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت حد الصراع بين قيادات وفصائل مسلحة منضوية داخله".

وأوضح أن "سبب الصراع هو تمرد قيادات تمسك بمفاصل معينة على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، خصوصاً تورط بعض تلك القيادات، وفصيلها المسلح، بالهجمات على المصالح الأمريكية، الأمر الذي تسعى الحكومة للحد منه تجنباً لتوسيع الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية".