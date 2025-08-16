رفع صور الهجري وعلم إسرائيل.. اقتحام مقامين لمشيخة العقل في السويداء (فيديو)

اقتحمت مجموعة موالية لشيخ عقل الدروز الموحدين في محافظة السويداء السورية، حكمت الهجري، مقامين لمشيخة العقل في المحافظة، الواقعة على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة دمشق.

واعتدى أفراد المجموعة على شيخ العقل يوسف جربوع وشيخ العقل حمود الحناوي، ورفعوا صور الهجري إلى جانب العلم الإسرائيلي في مقام مشيخة العقل في عين الزمان وسهوة البلاط، وفق "الإخبارية" السورية.

أخبار ذات علاقة غليان في السويداء.. مظاهرات تدعو للقطيعة مع دمشق وفتح معبر نحو القنيطرة (فيديو)

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية من جانبها، عن مصدر خاص في السويداء، قوله إن "عصابات الهجري تقتحم مقام مشيخة العقل في عين الزمان وسهوة البلاط وتعتدي على شيخ العقل يوسف جربوع وشيخ العقل حمود الحناوي".

وأشار إلى أن "العصابات رفعت صور الهجري إلى جانب العلم الإسرائيلي في مقام مشيخة العقل في تلك المناطق".

ومشيخة العقل هي منصب ديني روحي لدى طائفة الموحدين الدروز، ويُعد بمثابة المرجعية الدينية العليا للطائفة.

وسهوة البلاط، هي قرية صغيرة في محافظة السويداء، تقع في جبل العرب ارتفاعها عن سطح البحر بين 1040 متر إلى 1260 متر وهي تتوسط مجموعة قرى بالقرب من مدينة السويداء.

أخبار ذات علاقة تحركات تشمل درعا والسويداء.. عشائر عربية تدخل خط الوساطة في الجنوب السوري

أما مقام عين الزمان، فيعد رمزًا تاريخيًا وثقافيًا يحمل في طياته العديد من القصص، التي شكلت تطور مدينة السويداء.

ويُعد شيخ العقل حمود الحناوي، من أبرز الشخصيات الروحية في الطائفة الدرزية في سوريا، وله مكانة مرموقة، وحظي باحترام كبير، واستلم مشيخة العقل خلفا لأخيه الشقيق الشيخ شبلي يحيى الحناوي.

ويُعتبر يوسف الجربوع، أحد شيوخ مشيخة عقل المسلمين الموحدين الدروز، إلى جانب الشيخين حكمت الهجري وحمود الحناوي، حيثُ أصبح الجربوع أحد مشايخ العقل الثلاثة في الـ20 من شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2012، وذلك عقب وفاة ابن عمه شيخ العقل السابق حسين الجربوع.

وتشهد السويداء مظاهرات تأتي كردة فعل على تجاهل المجتمع الدولي لمطالب السكان بالحماية والأمان، وقطع العلاقة مع السلطة المركزية في دمشق.