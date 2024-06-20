مسؤول إسرائيلي: الحرب مع حزب الله لا مفر منها

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن المستشار الإستراتيجي الإسرائيلي أودي تانا قوله، إن الحرب مع حزب الله هي أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حرب طويلة على الجبهة الشمالية".

وبحسب الصحيفة العبرية، ذكر تانا أن "هُناك عشرات الآلاف من جنود الاحتياط يعرفون القطاع الشمالي جيدًا وهم جاهزون ويستعدون لهذه الجبهة".

وأضاف: "يبدو أن الحرب مع ميليشيا حزب الله هي أمر لا مفر منه، وليس هناك خيار سوى تدمير العدو على الجبهة الشمالية مرة واحدة وإلى الأبد".

ورأى الخبير الذي يقطن مستوطنة في الشمال الإسرائيلي، أن "المسألة ليست ما إذا كانت ستحدث حرب، بل متى، فالشمال مهجور منذ زمن طويل".