محمود عباس يجري فحوصات طبية في مستشفى بالأردن (فيديو)

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، فحوصات طبية في مستشفى بالعاصمة الأردنية، عمان، قبل مغادرته للمشاركة في القمة العربية الإسلامية التي ستقام في قطر الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الرئيس محمود عباس (90 عامًا) غادر مستشفى الأردن في عمان بعد أن أجرى فحوصات طبية دورية.. وكانت النتائج مطمئنة".

وشملت الفحوصات التي أجريت للرئيس الفلسطيني صورًا لفحص ترقق العظام وأخرى للصدر.

وجرى تداول مقطع فيديو يظهر الرئيس الفلسطيني وهو يغادر المستشفى.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة القطرية، للمشاركة في قمة عربية – إسلامية، تعقد بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات في حركة حماس بالدوحة.