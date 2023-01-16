تقرير: حماس تتجسس على إسرائيل لصالح إيران من إسطنبول

وتهدف تلك المهمات إلى جمع معلومات وافية عن يهود من أصل إيراني؛ بغرض إرسالها للاستخبارات الإيرانية لفرزها، ومن ثم اختيار من يصلح منهم للتجنيد في صفوفها.

ونبه التقرير إلى أن كانون الثاني/ يناير 2022، شهد نجاح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في كشف شبكة تجسس إيرانية حاولت تجنيد 5 مواطنين إسرائيليين من أصل إيراني عبر موقع "فيسبوك".

وضمت الخلية 4 نساء ورجل، حافظوا على علاقات مستمرة مع وكالة استخبارات إيرانية، حتى أوقف "الشاباك" نشاطهم، وقُدمت لوائح اتهام ضدهم.

علاقات متينة

ولفت إلى أن تلك المعلومات تأتي في وقت كانت إسرائيل قد تعهدت فيه للأتراك بعدم استهداف عناصر حماس على الأراضي التركية، على الرغم من تورطهم في نشاطات معادية وصفها التقرير بـ "الإرهابية".

وذكَّر التقرير بنفي الناطق باسم حماس، في كانون الثاني/ يناير الجاري، اتهامات وردت في الصحافة الإسرائيلية، بشأن قيام السلطات التركية بتقييد تحركات قادة الحركة في إطار تعاونها مع إسرائيل.

واعتبر الناطق باسم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، أن ما تردده الصحافة العبرية يعد نوعا من التحريض ضد الحركة وقادتها، مشددا على متانة العلاقات بين الحركة وبين أنقرة.

ورأى التقرير الصادر عن المركز، وهو أحد مراكز الفكر ودعم صناعة القرار في إسرائيل، أن الناطق باسم الحركة قد يكون على صواب، وأن تلك العلاقات تبدو قوية بالفعل؛ لأن قادة حماس وعوائلهم يعيشون بشكل دائم في تركيا، وحصل بعضهم على جوازات سفر تركية.

وسرد التقرير بعض الأدلة الأخرى على متانة العلاقات، مثل تأسيس شركات خاصة بمسؤولين بالحركة في تركيا، وقيام نجل القيادي إسماعيل هنية على سبيل المثال، بنقل أفراد أسرته للعيش هناك، وغير ذلك.