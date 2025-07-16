الجيش الإسرائيلي يستبعد إرسال قوات برية لمساعدة دروز السويداء

أكد الجيش الإسرائيلي عدم وجود خطة أو نية حالية، لإرسال قوات برية لمساعدة الدروز في السويداء، رغم المطالبات المتزايدة منهم بذلك، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة، أوضح "الجيش أن أي عملية برية تتطلب نشر قوات من عدة فرق، في حين تقع السويداء على بُعد أكثر من 80 كيلومترًا من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل".

كما حددت القوات الإسرائيلية عشرات المشتبه بهم الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل من الأراضي السورية.

وحسب تقرير "معاريف"، تنشط القوات الإسرائيلية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لمنع التسلل إلى داخل إسرائيل وتفريق التجمعات.

وأفاد الجيش، بأن عددًا من الدروز الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس.

وتعمل قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا على إعادتهم، مؤكدًا أن "هذه حادثة خطيرة تشكّل جريمة جنائية وتعرّض الجمهور وقوات الجيش للخطر".

وأشار التقرير، إلى "تعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود لتأمين السياج الحدودي مع سوريا، بهدف منع المدنيين السوريين من اختراق بوابات السياج، كما حدث أمس واليوم".

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وأوضح الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية واستخباراتية حاليًا، أن "تعزيز القوات على الحدود يتم بشكل محدود ويعتمد بشكل كبير على قوات الشرطة والأمن، ويهدف إلى منع خرق السياج الحدودي والحفاظ على النظام من جانب المتظاهرين الإسرائيليين على جانبي السياج".

وبحسب الصيفة، "يُجري الجيش الإسرائيلي تقييمات مستمرة للوضع، ويحدد بناءً عليها حجم القوات اللازمة لتنفيذ المهام العملياتية في مختلف القطاعات".