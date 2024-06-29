بعد استهداف المدنيين.. قوات البرهان توجه "نيرانها" صوب الصحفيين

ولا يُعرف حتى الآن ما التُّهم التي يعتقل على إثرها الجيش السوداني الصحفيين الذين يقيمون في مناطق سيطرته، لكن "أماسا" الذي أفرج عنه، اليوم، قال عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن اعتقاله كان بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بأحد قيادات قوات الدعم السريع.

وأضاف "أماسا" أنه "بعد التحقق من أنها علاقة قديمة، والمراسلات بيننا لم تكن فيها ما يضر بأي طرف، انتهى الأمر".

وقال مصدر في نقابة الصحفيين السودانيين، لـ"إرم نيوز"، إن المضايقات التي تشنها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني لها أشكال متعددة بخلاف الاعتقال.

وأشار إلى أن كثيرًا من الصحفيين الذين حاولوا مغادرة البلاد عبر المعابر الحدودية تعرضوا لمعاكسات متعددة، منها الاحتجاز، ومصادرة الجوازات، وغيرها.

وأكد أن نحو 5 صحفيين سودانيين كانوا يرغبون في مغادرة البلاد عبر معبر القضارف إلى دولة إثيوبيا، بيد أن الاستخبارات العسكرية هناك احتجزتهم، ورفضت منحهم تصديقًا للعبور، كما صادرت جوازات سفر بعضهم لمدة شهرين قبل أن تتراجع وتسمح لهم بالسفر.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، في تقرير، أن الاستخبارات العسكرية التابعة للفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة في ولاية سنار، احتجزت المحامي صهيب طارق العرش، والموظف بجامعة سنار محمد الواثق العرش، للضغط على شقيقهما الصحفي علي طارق العرش لتسليم نفسه.

وبعد أن تبين للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني أن الصحفي طارق العرش خارج السودان، أطلقت سراح شقيقه وابن عمه اللذين كانت تحتجزهما كرهًا، وفق مجموعة محامي الطوارئ.