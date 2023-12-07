ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17177

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن 17177 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 46 ألفًا، إثر الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف "القدرة"، أن 350 فلسطينيًا قُتلوا، وأُصيب 1900 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في غزة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أكد أن تل أبيب ترفض أي دعوة لوقف إطلاق النار رفضًا قاطعًا لأن هذا يصب في مصلحة حماس.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتقدم في جنوب غزة، مؤكدًا أن حكومة تل أبيب تمارس ضغوطًا كي يتمكن الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في القطاع.