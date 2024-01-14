إسرائيل.. "100 دقيقة" إضراب تضامنا مع المحتجزين في غزة

أضربت عشرات الشركات والمؤسسات في إسرائيل، الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على وجود المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفادت تقارير عبرية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة، أضربت أكثر من 150 شركة عن العمل مدة 100 دقيقة، للتضامن مع المحتجزين هناك.

ووفق الصحيفة، فإن أبرز الشركات المضربة كانت "ماكدونالدز"، و"ميتا إسرائيل"، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، إضافة إلى أكثر من 100 سلسلة ملابس وسلع منزلية، مثل "فوكس هوم"، و"بيلابونغ"، و"غولف كو".

وشاركت الجامعات والمدارس في أنحاء إسرائيل في الإضراب، بإيقاف مؤقت للدراسة.

ومساء السبت، خرج نحو 120 ألف إسرائيلي في مسيرة بتل أبيب للتعبير عن إحباطهم من الحكومة لعدم القيام بما يكفي للإفراج عن المحتجزين في غزة خلال 100 يوم من الحرب.

وتزيد هذه التحركات الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإفراج عن أكثر من 100 إسرائيلي تحتجزهم حماس في قطاع غزة.