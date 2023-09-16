البرهان يلتقي رئيس أوغندا وسط استئناف المعارك في الخرطوم

التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني خلال زيارة رسمية أجراها إلى أوغندا، في أحدث محطة له ضمن سلسلة جولات خارجية خلال الأسابيع الماضية.

وبحث موسيفيني والبرهان خلال لقاء بينهما في مدينة عنتيبي "القضايا الثنائية والإقليمية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية.

وهذه سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.