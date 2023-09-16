البرهان يلتقي رئيس أوغندا وسط استئناف المعارك في الخرطوم
التقى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني خلال زيارة رسمية أجراها إلى أوغندا، في أحدث محطة له ضمن سلسلة جولات خارجية خلال الأسابيع الماضية.
وبحث موسيفيني والبرهان خلال لقاء بينهما في مدينة عنتيبي "القضايا الثنائية والإقليمية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية.
وهذه سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.
وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد، التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.
ميدانيا، تتواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، حيث استؤنفت في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.
ومنذُ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.
وعلى الأرض، أفاد شهود بأن دوي الاشتباكات سمع مجددا وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت لنحو أسبوعين.
ومنذُ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدمًا ميدانيًا مهمًا على حساب الآخر.
وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.
وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.