غزة.. نجاة جنين في بطن أمه بعد مقتل عائلته
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا وسط مدينة رفح فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة على الفور.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة جودة في مخيم أسدود وسط مدينة رفح؛ ما أدى لمقتل رجل وزوجته الحامل وطفلتهما ونجاة الجنين، بعد أن تم اجراء عملية لوالدته (القتيلة) لاستخراجه.
بدوره قال مدير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الكويت التخصصي في غزة محمد أبو موسى، أن قصفًا اسرائيليًا أودى بحياة عائلة كاملة، ليتبيًن أن الأم حامل في شهرها التاسع وأن الجنين ما زال على قيد الحياة.
وأضاف أبو موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، "قام الكادر الطبي بإجراء تدخل جراحي سريع، من أجل إنقاذ حياة الجنين، وبالفعل جرى استخراجه وهو بصحة جيدة".