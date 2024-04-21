غزة.. نجاة جنين في بطن أمه بعد مقتل عائلته

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا وسط مدينة رفح فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة على الفور.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة جودة في مخيم أسدود وسط مدينة رفح؛ ما أدى لمقتل رجل وزوجته الحامل وطفلتهما ونجاة الجنين، بعد أن تم اجراء عملية لوالدته (القتيلة) لاستخراجه.