بعد ليلة ساخنة.. توتر في الأقصى إثر اقتحام مستوطنين

ساد توتر واسع بالمسجد الأقصى بعد تنفيذ عشرات المستوطنين اقتحامهم الصباحي للحرم القدسي، أثناء تواجد الفلسطينيين المعتكفين داخله، بعد ليلة شهدت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين بالمسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، التي قامت بإفراغه من الفلسطينيين بالقوة لتأمين دخول المستوطنين إليه.

وتواجد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى داخل المسجد الأقصى في محاولة لمنع اقتحامات المستوطنين، غير إن الشرطة الإسرائيلية أخرجتهم بالقوة منه؛ ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين.