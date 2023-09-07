أمير قطر يستقبل البرهان ويؤكد دعم جهود إنهاء القتال في السودان

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي وصل إلى الدوحة، في زيارة عمل يجري خلالها محادثات ثنائية.

وقال أمير قطر عبر حسابه على منصة "X"، "سعيد باستقبال أخي عبدالفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريانها لتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة".

وأضاف: "جددت خلال المباحثات حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره".