فوضى السلاح وتعدد المرجعيات يشعلان المواجهات في "عين الحلوة"
سلطت المواجهات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين مقاتلي حركة فتح ومجموعات إسلامية، الأضواء على المخيم الذي يعرف بـ"عاصمة الشتات"، ويعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وتتعدد الفصائل الفلسطينية العاملة على ساحة مخيم عين الحلوة، وتتوزع تحت مسميات مثل: الوطنية، وهي الفصائل التقليدية المعروفة تاريخيا، والإسلامية، التي أخذت مكانا لها في المخيم خلال السنوات الأخيرة، كانعكاس للمشاريع الإسلامية في المنطقة ككل.
معطيات
شُيد مخيم عين الحلوة عام 1948 على مقربة من مدينة صيدا على مساحة تبلغ 1،5 كيلومتر مربع، وأخذ اسمه من عين ماء قريبة من المكان، أما سكانه فينحدرون من البلدات والقرى الفلسطينية المتاخمة للبنان، وقد أعطوا أسماء بلداتهم ومدنهم لأحياء عين الحلوة، البالغ عددها 31، على غرار سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأنروا"، يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في المخيم نحو 47.5 ألف لاجئ، لكن موجات النزوح العديدة من لبنانية وسورية وفلسطينية في السنوات المتعاقبة رفعت هذا العدد، لا سيما خلال معارك نهر البارد في شمال لبنان عام 2007، وصولا إلى الحرب السورية عام 2011.
ودفعت موجات الهجرة إلى تمدد مخيم عين الحلوة بطريقة عشوائية، وإلى اكتظاظه بما يفوق قدرته الاستيعابية، ليتحول تدريجيا إلى بيئة إسمنتية تتلاصق مساكنها ولا تدخلها أشعة الشمس.
ويزيد من هذه الظروف الصعبة الفقر وتقلص الخدمات الأساسية التي تقدمها الأنروا، في غياب البنى التحتية المطلوبة لها. فيما تنتشر البطالة في صفوف الفلسطينيين الذين يقومون في العادة بأعمال موسمية أو مؤقتة، إذ يمنع لبنان مزاولتهم للعديد من المهن.
وعلى إيقاع هذه الحياة المقننة، وفي ظل انسداد الأفق، تتوالد التنظيمات السياسية والعسكرية، وتتقاسم النفوذ في أحياء عين الحلوة، وترتفع معها قابلية النزاعات المسلحة حماية للحدود والمصالح التي تفرضها أجندات محلية وإقليمية ودولية.
تصفية الحسابات
ويعتبر مخيم عين الحلوة، كما سواه من المخيمات الفلسطينية في لبنان، أرضية مناسبة لتصفية الحسابات، في وقت تغيب فيه بالكامل المرجعية السياسية والعسكرية الفلسطينية الواحدة.
ويتجاوز عدد الفصائل الفلسطينية المسلحة في عين الحلوة عدد أصابع اليدين، وتنتشر فوق مساحة ضيقة وتتداخل مناطق نفوذها، وقد ازدادت أعدادها وتفرعت بعيد دخول عناصر إسلامية متشددة، لجأت إلى المخيم أثناء معارك نهر البارد وبعد اندلاع الحرب في سوريا.
وأدى انتشار السلاح إلى انفلات الأوضاع الأمنية داخل المخيم بشكل دوري، كان آخرها الاشتباكات الدموية بين فتح، الفصيل التاريخي في حركة المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل منذ عام 1965، وجند الشام، التنظيم السلفي، الذي يستلهم فكر القاعدة وتعود نشأته إلى نحو عقدين داخل المخيم.
سلاح المخيمات
وتصيب شظايا هذه الاشتباكات الداخل اللبناني، وتعيد طرح معضلة سلاح المخيمات، التي يُنظر إليها على أنها جزر أمنية وقنابل موقوتة في مسار لبناني بالغ التعقيد، كما تصيب مباشرة محيط المخيم، ولا سيما مدينة صيدا، بالشلل.
وعند مداخل المخيم الأربعة نشر الجيش اللبناني تعزيزاته، وعزز من نقاط التفتيش، وأقام جدارا يعتبره أبناء المخيم شكلا من أشكال الحصار، يبرره المعنيون بوجود أعداد من المطلوبين للدولة اللبنانية، لا سيما من نفذوا أعمالا إرهابية، واعتداءات ضد الجيش اللبناني، لا سيما في أحداث مخيم نهر البارد وأحداث شرق صيدا التي قادها الشيخ أحمد الأسير.