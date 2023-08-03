فوضى السلاح وتعدد المرجعيات يشعلان المواجهات في "عين الحلوة"

سلطت المواجهات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين مقاتلي حركة فتح ومجموعات إسلامية، الأضواء على المخيم الذي يعرف بـ"عاصمة الشتات"، ويعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وتتعدد الفصائل الفلسطينية العاملة على ساحة مخيم عين الحلوة، وتتوزع تحت مسميات مثل: الوطنية، وهي الفصائل التقليدية المعروفة تاريخيا، والإسلامية، التي أخذت مكانا لها في المخيم خلال السنوات الأخيرة، كانعكاس للمشاريع الإسلامية في المنطقة ككل.

معطيات

شُيد مخيم عين الحلوة عام 1948 على مقربة من مدينة صيدا على مساحة تبلغ 1،5 كيلومتر مربع، وأخذ اسمه من عين ماء قريبة من المكان، أما سكانه فينحدرون من البلدات والقرى الفلسطينية المتاخمة للبنان، وقد أعطوا أسماء بلداتهم ومدنهم لأحياء عين الحلوة، البالغ عددها 31، على غرار سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأنروا"، يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في المخيم نحو 47.5 ألف لاجئ، لكن موجات النزوح العديدة من لبنانية وسورية وفلسطينية في السنوات المتعاقبة رفعت هذا العدد، لا سيما خلال معارك نهر البارد في شمال لبنان عام 2007، وصولا إلى الحرب السورية عام 2011.