الحكومة السورية تحيل قضاة "لجنة السويداء" للتحقيق

أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، إحالة عدد من القضاة المشاركين في ما يسمى بـ"اللجنة القانونية العليا" المستقلة في محافظة السويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن "هؤلاء القضاة باشروا أعمالا تخالف واجباتهم القانونية، من خلال مشاركتهم في لجنة محلية اعتُبرت خارجة عن الإطار الرسمي، وأصدرت قرارات بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة".

وأوضح المصدر أن "القضاة خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد التي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي مهنة أو نشاط آخر، وتحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة أو إبداء ميول سياسية".

وأشار المصدر إلى أن "العمل الذي باشره هؤلاء القضاة يعد سياسيا بحتا، ويتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات التفرقة والتقسيم"، مشددا على أن الوزارة اتخذت قرار الإحالة للتحقيق بناء على هذه المخالفات.

اللجنة التي تشكلت الشهر الماضي بقرار من "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز"، اتخذت الأربعاء، سلسلة إجراءات تتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية، منها تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمحافظة السويداء وتكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي في محافظة السويداء، بحسب ما أورد موقع "السويداء 24".

وضمت اللجنة عددا من القضاة والمحامين ورجال الأمن، بهدف إدارة شؤون السويداء في مختلف القطاعات، بعد الاشتباكات الطائفية التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.