بعد تسريب "الخطة السرية".. سموتريتش يكشف موقفه من ضم الضفة الغربية

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سعيه لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك في أول تعليق على تسريب نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس": "التحقيق الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) لم يكشف عن أي أسرار. الأغلبية الساحقة من الجمهور الإسرائيلي تحركت إلى الأمام بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس".

وأضاف أن تلك الأغلبية "تدرك جيداً أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر، وهي تعارض ذلك".

وختم زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قائلاً: "لا شيء في ما أفعله سري. كل شيء مطروح على الطاولة، بسلطة وإذن. سأستمر في تطوير الاستيطان في القلب"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وخلال لقاء مع مستوطنين، في 9 يونيو/حزيران الجاري، قال سموتريتش وفق التسجيل المسرب إن "حكومة نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير طريقتها لحكم الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسمياً".

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.