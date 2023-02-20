موقع عبري يكشف تفاصيل الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لوقف التصعيد

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية وافقت على بدء وتنفيذ الخطة الأمنية التي صاغها المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك فنزل للسلطة الفلسطينية، لاستعادة السيطرة على مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية".

وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة على التفاهمات، أن "السلطة الفلسطينية وافقت على بدء محادثات بشأن تجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تجميده قبل أسابيع قليلة".

وتابع "الولايات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى لقاء مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، كما تعهد الأمريكيون للفلسطينيين بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".