موقع عبري يكشف تفاصيل الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لوقف التصعيد
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، تفاصيل اتفاق توصلت إليه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، لوقف التصعيد في الضفة الغربية، وعودة التنسيق الأمني بين الجانبين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقفه رداً على عملية للجيش الإسرائيلي في جنين.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية وافقت على بدء وتنفيذ الخطة الأمنية التي صاغها المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك فنزل للسلطة الفلسطينية، لاستعادة السيطرة على مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية".
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة على التفاهمات، أن "السلطة الفلسطينية وافقت على بدء محادثات بشأن تجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تجميده قبل أسابيع قليلة".
وتابع "الولايات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى لقاء مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، كما تعهد الأمريكيون للفلسطينيين بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".
وتطالب السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بتنفيذ هذه الخطوة، فيما أشار الموقع إلى أن الأمريكيين أثاروا القضية في الماضي في محادثات مع إسرائيل، لكنهم لم يقدموا طلباً رسمياً إلى إسرائيل بشأنها.
وقال الموقع "من المتوقع أن ترفض إسرائيل الطلب الأمريكي، لكن الخطوة لها أهمية رمزية بالنسبة للفلسطينيين".
وكان الموقع ذاته، قد أشار إلى أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل توصلتا لاتفاق بوساطة أمريكية لوقف الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما يتضمن وقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتعليق إسرائيل مؤقتاً لبناء المستوطنات.