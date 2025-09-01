"جحيم مصراتة".. كارثة "كتيبة النسور" ترعب ليبيا وتدق جرس الإنذار (فيديو)

عاشت مدينة مصراتة الليبية، الأحد، ليلة مرعبة بعدما شهدت منطقة "السكيرات" كارثة مروعة عقب انفجارات وقعت داخل مخزن للذخيرة أشعلت حريقاً هائلاً وسط حالة من الفزع بين السكان.

وهزت انفجارات مدوية متعاقبة، انطلقت شرارتها من مخزن ذخيرة "كتيبة النسور"، أرجاء منطقة "السكيرات كافة"، وتسببت في تطاير عشرات القذائف وصواريخ "غراد" فوق مناطق واسعة من مصراتة.

وانطلقت عشرات الصواريخ بشكل عشوائي إثر الانفجار، وسقط بعضها في الحديقة المركزية وعلى المنازل؛ ما دفع السكان للهروب إلى مناطق آمنة، فيما وثق ناشطون بمقاطع فيديو وصور ما قالوا إنها شظايا صواريخ سقطت على منازلهم.

وتسببت الكارثة بحالة إرباك بعد إغلاق الشوارع المؤدية لموقع الانفجار، خاصة بعد سقوط صاروخ في طريق "الأنباك" وإحداثه حفرة ضخمة، حسب ما ظهر في فيديو متداول، علاوة على الأضرار المادية الفادحة.

وأدى الانفجار لانقطاع شامل لخدمات الكهرباء والاتصالات، فيما أكد الدكتور محمد النيهوم المتحدث باسم "مركز مصراتة الطبي"، في تصريح له، بأن قسم الطوارئ استقبل 6 إصابات فقط كانت بسيطة وحالتها مستقرة بعد تلقي العلاج.

وبعد الانفجار، خرج العشرات من أهالي "السكيرات" في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لتخزين السلاح في مستودعات تقع ضمن المناطق السكنية، مطالبين بإخلاء المخازن العسكرية من داخل الأحياء السكنية.

وحذرت شخصيات سياسية وشعبية في ليبيا من خطورة الوضع مشددين على أن تلك المستودعات "حقول ألغام" داخل الأحياء الليبية، يمكن أن تحدث كارثة محققة في أي لحظة، مشيرين إلى أن مخزن "كتيبة النسور" ذاته سبق أن تعرض لحوادث مشابهة خلال السنوات الماضية.

من جهته، حذر "المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام" من خطورة الاقتراب من الأجسام الناتجة عن الانفجار، ودعا المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخلفات.