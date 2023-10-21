بعد استقالة وتوقيف قياداتها.. المعارضة التونسية تواجه مصيرًا غامضًا

وأضاف: "هذه الأوقات العصيبة والاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا اليوم، داخليا على مختلف المستويات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، وإقليميا في ظرف عالمي متسارع ومعقّد جدّا بمختلف جوانبه الجيوسياسية، جعلتني أعمّق النظر في فاعلية تحرّكاتنا الحزبية في شكلها التقليدي ومدى تأثير وقعها في الفضاء العام".

ويرى متابعون للشأن السياسي أنه برغم الأسباب التي ساقها عبد الكافي في نص استقالته فإنّ أزمة الأحزاب المعارضة في تونس تعمّقت مع توقيف قيادات من الصف الأول فيها مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إنّ "دور الأحزاب في تونس انتهى اليوم خاصة مع طغيان الأيديولوجيا على عملها، حيث كان الأجدر بأحزاب المعارضة أن تراجع خطابها وأفكارها حتى تضمن استمرارها، لأن الخطاب الكلاسيكي والقديم انتهى".

وأضاف الرابحي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنّ "المعارضة التونسية فقدت كل عمق شعبي، في حين أن 25 يوليو/تموز فضحها وأصبحت مجرد ظاهرة إعلامية لدى بعض وسائل الإعلام التي تلعب أدوارا قذرة ضد تونس".

وتابع أنّ "الشعب التونسي لم تعد تعنيه أنشطة المعارضة حتى أن استقالة فاضل عبد الكافي مرت مرور الكرام"، مشيرا إلى أن "الامتحان الحقيقي للمعارضة في تونس كان يوم 26 يوليو/تموز 2021 عندما ذهب راشد الغنوشي إلى البرلمان وفشل في تعبئة الناس حوله للاحتجاج ضد تجميد نشاط المجلس النيابي وهو امتحان فشلت فيه المعارضة فشلا ذريعا".