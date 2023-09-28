المغرب يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال

وتوقَّع رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، ارتفاع حصيلة القتلى، في ظل وجود حالات حرجة بين مصابي الزلزال داخل مستشفى مراكش.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، تعرضت مدن مغربية بينها: العاصمة الرباط، ومراكش الدار البيضاء، ومكناس، لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وخلّف إلى جانب 2960 وفاة، أكثر من 6100 إصابة، إضافة لدمار كبير في المباني السكنية والبنية التحتية.

وأقرَّ الديوان الملكي المغربي خطة لتقديم رواتب شهرية، وتعويضات مالية لأصحاب المساكن المدمرة كليًا أو جزئيًا.