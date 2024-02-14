الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً استخدمه لنقل رسالة إلى النازحين (فيديو)
في حادثة صادمة رواها أحد الصحفيين في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن أرسله مقيَّد اليدين، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ليطلب من كوادره والنازحين إخلاء المبنى.
ويُظهر مقطع فيديو متداول الشاب الفلسطيني وهو مقيَّد بين النازحين وإدارة المجمع لإبلاغهم بقرار إخلاء المبنى، وبعد عودته إلى الجيش الإسرائيلي، أطلق الجنود عليه النار.
وقال المصور الصحفي محمد الحلو الموجود في مجمع ناصر الطبي الذي وثق الحادثة إن علامات الخوف والارتباك كانت تبدو على الشاب.
وأضاف الحلو لـ"إرم نيوز": "عندما عاد إلينا الشاب المعتقل كان جثة هامدة بعد أن أعدمه الجيش الإسرائيلي.. كان المشهد مرعبًا للغاية وهو غارق بالدماء جرّاء تلقيه عدة رصاصات".
وتابع :" نعيش داخل مجمع ناصر الطبي في ظروفٍ قاسية، ويراقبنا الموت لحظة بلحظة مع قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف أي شخص يتحرك في ساحة المستشفى أو يُخرج رأسه من إحدى النوافذ، فضلًا عن نفاد المواد الغذائية بشكل كامل، واعتمادنا على بعض ما تبقى من قطع البسكويت نأكلها على فترات متباعدة".
ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.
يأتي ذلك ضمن حرب واسعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل في البنية التحتية.