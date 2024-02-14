الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً استخدمه لنقل رسالة إلى النازحين (فيديو)

في حادثة صادمة رواها أحد الصحفيين في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن أرسله مقيَّد اليدين، إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ليطلب من كوادره والنازحين إخلاء المبنى.

ويُظهر مقطع فيديو متداول الشاب الفلسطيني وهو مقيَّد بين النازحين وإدارة المجمع لإبلاغهم بقرار إخلاء المبنى، وبعد عودته إلى الجيش الإسرائيلي، أطلق الجنود عليه النار.