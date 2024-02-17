استهداف صاروخ مضاد للسفن وقارب مسيّر للحوثيين في اليمن
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تنفيذ ضربتين جويتين، على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، في إطار الدفاع عن النفس، بحسب بيان للجيش الأمريكي.
وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية نفذت "ضربتين بنجاح ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن".
وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة USV في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
وأشار البيان الأمريكي إلى أنه "إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران بأتجاه البحر الأحمر".
وبحسب البيان، "تشير التقديرات إلى أن 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية (إم تي بولوكس)، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما.
وأكدت القيادة المركزية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من (إم تي بولوكس) أو أي سفينة أخرى في المنطقة".
يشار إلى أن وسائل إعلامية تابعة لميليشيا الحوثي، كانت قد أفادت بشن غارة أمريكية بريطانية على منطقة "رأس عيسى" بمديرية الصليف في الحديدة غربي اليمن.
وتبنت ميليشيا الحوثي في وقت سابق "استهداف سفينة Pollux البريطانية، كما جاء على لسان المتحدث باسم الميليشيا يحيى سريع.