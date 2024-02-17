استهداف صاروخ مضاد للسفن وقارب مسيّر للحوثيين في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تنفيذ ضربتين جويتين، على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، في إطار الدفاع عن النفس، بحسب بيان للجيش الأمريكي.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية نفذت "ضربتين بنجاح ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن".

وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة USV في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأشار البيان الأمريكي إلى أنه "إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران بأتجاه البحر الأحمر".