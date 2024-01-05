بظروف مهينة.. إسرائيل احتجزت آلاف العمال الغزيين بعد 7 أكتوبر

"احتجاز آلاف العمال دون تهم"

وقالت ميشيل راندهاوا، مسؤولة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: "احتجزت السلطات الإسرائيلية آلاف العمال لأسابيع دون توجيه تهم إليهم في الحبس الانفرادي، مما عرّض بعضهم على الأقل لسوء المعاملة المهينة".

وأضافت "أن البحث عن منفذي ومحرضي هجمات 7 أكتوبر لا يبرر إساءة معاملة العمال الذين حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل".

وأوضحت المنظمة أن ما يُقدر بنحو 18500 عامل من غزة حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم أنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في إسرائيل في ذلك اليوم، وللحصول على التصاريح، يخضع المتقدمون من غزة لتقييمات أمنية صارمة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها أحاطت، في 19 و21 ديسمبر/كانون الأول، الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية بالنتائج التي توصلت إليها، وطلبت التعليق، لكنها لم تتلقّ أيَّ ردٍ حتى كتابة هذا التقرير.

وأفادت المنظمة بأنها تحدثت إلى 4 عمال من غزة اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. كان 3 منهم ضمن مجموعة صغيرة أُطلق سراحها إلى الضفة الغربية، قبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم إطلاق سراح آخر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى غزة.

وأوضح أحد العمال أنه أوقف عند نقطة تفتيش إسرائيلية على الطريق إلى الضفة الغربية، معصوب العينين ومقيّد اليدين بإحكام، وتم نقله أولاً إلى سجن "عوفر"، ثم إلى مكان ثانٍ غير معروف.

تعذيب وأوضاع مهينة

وقال هناك: "أجبروني على خلع كل ثيابي، والتقطوا صورًا لي، وضربوني ضربًا مبرحًا، وكنت عاريًا أثناء ذلك، وكان الأمر مهينًا".

وتابع: "أسوأ ما في الأمر كان عندما كانت الكلاب تهاجمني. كنت معصوب العينين ومكبلًا بأغلال معدنية، ولم أكن أعرف ما إذا كان أحد يسيطر على الكلاب أم أنهم تركوها لتهاجمني، لقد شعرت بالرعب".

وأضاف العامل أنه تم التحقيق معه وطُلب منه تحديد منزله على خريطة جوية لغزة، كما سُئل عن أشخاص محددين. ثم تم إطلاق سراحه، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، عند معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

وقال عامل آخر إن الشرطة الإسرائيلية في رهط، وهي مدينة في جنوب إسرائيل، اعتقلته مع عمال آخرين من غزة، بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية في أوفاكيم بإسرائيل.

وقال إن القوات الإسرائيلية "أجبرتنا على خلع ملابسنا، وبقينا معصوبي الأعين ومقيّدين بأربطة على أيدينا وأرجلنا لمدة 10 أيام، وظللنا نسأل عن سبب احتجازنا ولم نحصل على أي ردٍ، فقط اعتداءات لفظية، وتهديدات بالقتل".

وأضاف أنه تعرض للضرب لساعات، ثم تم جره على الحصى ووجهه إلى الأسفل وربطه بجدار أو سياج من يديه المقيّدتين، ثم تعرض للضرب مرة أخرى: "في كل مرة أسقط على الأرض، أُجبر على الوقوف، ومرة ​​أخرى المزيد من الضرب". وسقطت على الأرض. ومع كل ضربة وسقوط، أصبحت الأربطة البلاستيكية التي تربط يدي أكثر إحكامًا وأكثر إيلامًا.