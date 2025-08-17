إعلام سوري: تفجير "انتحاري" في حلب

قالت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد إن انفجارا وقع في محافظة حلب، فيما تشير معلومات أولية إلى أنه تفجير انتحاري.

وأفادت في معلوماتها الأولية أن الانفجار وقع عند فرن "الوحدة" في حي الميسر في المحافظة السورية، الواقعة شمال البلاد.

أخبار ذات علاقة "الأمن الداخلي" يعلق على انفجار حي المزة بدمشق

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند فرن الوحدة، فيما وثق في مقطع فيديو تجمع مواطنين عند موقع الانفجار.

وبحسب مصادر فإن الانتحاري أراد الوصول إلى تجمع كبير للمدنيين قرب أحد أفران الخبز في الحي، لكن خطأ تقنيا أدى إلى انفجار الحزام قبل وصوله، ما أدى إلى مقتله على الفور دون تسجيل إصابات بين المدنيين.