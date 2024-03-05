محللون: هوكشتاين في لبنان يحمل رسائل تهديد لـ"حزب الله"

عاد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان، حاملاً رسائل تهديد إسرائيلية إلى ميليشيا حزب الله، وفقاً لمحللين سياسيين، وسط محاولات لوقف التصعيد على الجبهة الجنوبية للبلاد.

واجتمع هوكشتاين، خلال زيارة استمرت ساعات إلى بيروت، الاثنين، في لقاءات منفصلة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد من السياسيين في لبنان.

وشدد هوكشتاين أن بلاده مستمرة في العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين الرخاء والديمومة للشعب، مؤكدا ضرورة دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء التصعيد بما يسمح بعودة النازحين على طرفي الحدود.

تهديدات للميليشيا

وفي قراءاته للزيارة، لفت المحلل السياسي منير الربيع، إلى أن المبعوث الأمريكي أكد "ضرورة تغيير الوضع الأمني على الخط الأزرق".