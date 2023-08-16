"مدنيو الاتفاق الإطاري": وضعنا خطة شاملة لإنهاء الحرب بالسودان

قالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، الثلاثاء، إنها أجازت رؤية شاملة لإنهاء الحرب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية، وبحثت أنجع السبل لإنهاء الحرب، والتدابير اللازمة لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الرافضة للحرب والداعمة للتحول الديمقراطي، وتصميم عملية سياسية جديدة ذات مصداقية وشفافية تخاطب جذور وأسباب الحرب وتداعياتها ومآلاتها.

وعقدت القوى اجتماعاً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 15 آب أغسطس/ آب الجاري، لبحث الأزمة التي تمر بها البلاد بمشاركة القيادات السياسية والمهنية والمدنية المنضوية تحت آلية التنسيق المشترك بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري.

ودعت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في بيان صدر عنها إلى "إنهاء الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين والعدالة الاجتماعية والانتقالية والمحاسبة والشفافية وتوازن المصالح بين المركز والاقاليم"، كما دعت المجتمع الإقليمي والدولي، إلى "وضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته".