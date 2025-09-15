أمير قطر: نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية ساحة نفوذ إسرائيلية (فيديو)

إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمدالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قال أمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني، إن العاصمة الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنًا تقيم به عائلات قيادة حماس، مؤكدًا أن المواطنين فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي.

وأضاف أمير قطر: "نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير".

وأكد في افتتاح قمة الدوحة أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.

وأعلن الأمير أن الدوحة استضافت وفودًا من حماس وإسرائيل، وأن الوساطة القطرية أسفرت عن إنجاز صفقة لتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وأوضح أن الاعتداء وقع في وقت كان فيه قادة حماس يدرسون اقتراحًا أمريكيًا تسلموه من قطر، مشيرًا إلى أن اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفًا للجميع.

وتابع أن إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها.

