مطلوب لأمريكا وإسرائيل.. من هو القيادي الغندور الذي أعلنت حماس مقتله في غزة؟

أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل أحد أبرز قادتها العسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته قبل أيام، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قبل نحو أسبوع.

وقالت "القسام" في بيانها إنها "تنعى عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال القطاع أحمد الغندور"، كما نعت إلى جانبه عددًا من قادتها العسكريين وهم وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

الغندور هو الرجل الثالث في قيادة كتائب القسام، بعد محمد الضيف القائد العام لها ونائبه مروان عيسى، كما إنه من أقدم المطلوبين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية بسبب نشاطه العسكري.