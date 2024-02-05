جنرال سابق: نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها بغزة "محدود للغاية"

قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، اليوم الاثنين، إن نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن "محدود للغاية".

وأضاف ماكنزي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، "لقد وضعوا لأنفسهم هدفا يتمثل في إزالة المستوى السياسي ومستوى القيادة العسكرية لحماس عندما دخلوا، ولم ينجحوا حتى الآن في القيام بأي منهما"، مبينا "أنه يجب أن تكون لديك نظرية لما ستبدو عليه عندما تنتهي".