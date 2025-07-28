لقاء إسرائيلي أمريكي لبحث استئناف مفاوضات التهدئة والرهائن في غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين، عن لقاء إسرائيلي أمريكي سيعقد في وقت لاحق لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار والرهائن في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيلتقي اليوم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه هيئة البث العبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين عن انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر دون اتخاذ أي قرارات.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت، في وقت سابق، بأن من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة لضم مناطق في قطاع غزة، في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقاً للخطة، ستُعلن إسرائيل أنها تمنح حماس مهلة لعدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار، وإن لم تستجب ستباشر بعملية ضم مناطق من القطاع".