كاتس يريد هدمها.. الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن استهداف الأبراج في غزة

أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي بأن القيادة الجنوبية وسلاح الجو يعتزمان الاستمرار بمهاجمة أبراج سكنية إضافية في قلب مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، في إطار العمليات المستمرة لاحتلال المدينة.

وأضافت المصادر أن هذه استهداف الأبراح لن يتوقف، بينما تُجرى تقييمات للوضع لتحليل عملية تهجير السكان الفلسطينيين جنوباً.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يسعى لهدم جميع الأبراج في مختلف أنحاء غزة، والتي تستخدمها حركة حماس في أنشطة "إرهابية"، وقد تشكل تهديداً لجنود الجيش خلال العمليات، وفق تقديره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نسف برج السوسي السكني، وسط مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من إنذار للسكان بإخلائه فورا.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783, 784, 688, 690 وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له".