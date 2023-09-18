الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن تدمير منشآت حيوية

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، الاتهامات بشأن قصف وتدمير عدد من المنشآت الحيوية في العاصمة الخرطوم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تظهر اشتعال النيران في مبانٍ بارزة بالخرطوم، جراء تعرضها إلى القصف المدفعي والجوي بأسلحة المتحاربين في شوارع العاصمة السودانية.