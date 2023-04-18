آخر تطورات الأحداث في السودان بيومها الرابع

قوات الدعم السريع توافق على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى..شوارع الخرطوم خالية مع تصاعد حدة الاشتباكات وطائرات الجيش تقصف معسكرات لقوات الدعم السريع..قوات الدعم السريع تنشر صورا جديدة قالت إنها من داخل مقر القيادة العامة في الخرطوم..قوات الدعم السريع تنشر مقطع فيديو قالت إنه يرصد الاشتباكات العنيفة بمحيط مطار الخرطوم المدني ويظهر احتراق عدد من الطائرات..رغم دعوات التهدئة، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم صباح اليوم مع سماع دوي الانفجارات القوية.