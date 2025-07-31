الجيش الإسرائيلي يدمر نفقاً يبعد 5 كم عن قطار مستوطنات الغلاف (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي تدميره نفقاً للفصائل الفلسطينية يبعد حوالي 5 كيلومترات عن خط السكة الحديدية الرابط بين مستوطنات أشكلون وسديروت في غلاف غزة.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن النفق الذي يبلغ طوله نحو كيلومترين يحوي غرف نوم وأسلحة، من بينها: أسلحة من نوع كلاشينكوف ومتفجرات.

وفي إطار العملية، تمكّنت القوات الإسرائيلية بالتعاون مع عناصر وحدات النخبة من القضاء على خلية كانت تختبئ في النفق الموجود في بيت حانون.

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وأوضح المتحدث أن قوات جفعاتي تمكّنت من القضاء على عدد من العناصر المسلحة في المنطقة، وتدمير البنية التحتية العنيفة وأسلحة الفصائل، والتفوق في معارك تحت الأرض.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستغل الهدن الإنسانية لرصد الأنفاق والاستمرار في الحرب تحت الأرض، التي تعوق سيطرتهم في غزة.