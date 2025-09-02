مسؤول أردني: إسرائيل عرقلت دخول 50 شاحنة إغاثة إلى غزة

قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تفرض العديد من العراقيل التي حالت دون مرور 50 شاحنة كاملة إلى قطاع غزة قبل يومين.

وأضاف الشبلي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن عراقيل السلطات الإسرائيلية قلصت عدد الشاحنات الداخلة فعليًا إلى 26 شاحنة فقط، موضحًا أن العدد الكلي لإجمالي الشاحنات التي دخلت غزة عبر الهيئة منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 8561 شاحنة.

وكشف الشبلي عن آلية لتوزيع المساعدات داخل غزة عبر بناء قاعدة بيانات شاملة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين كافة دون ازدواجية في التوزيع.

وقال إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات أسهمت بشكل كبير في إيصال الدعم إلى القطاع، لكنها توقفت أخيرًا بسبب "ترتيبات جارية حاليًا".

واستعرض الشبلي أشكال العراقيل التي تواجه قوافل المساعدات، ومنها تأخير مرور الشاحنات عبر وضع الحواجز في الطرق، في حين يقوم بعض المستوطنين بالتعرض لها بقذف الحجارة، بالإضافة إلى كسر زجاج الشاحنات وتعمد ثقب إطاراتها.

يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بهدف احتلال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 80 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الثلاثاء.