مسؤولون: واشنطن تخطط لصفقة أحادية مع حماس لإطلاق محتجزين أمريكيين

تبحث الإدارة الأمريكية إمكانية التفاوض على إبرام صفقة أحادية مع حركة حماس لإطلاق سراح خمسة محتجزين أمريكيين في قطاع غزة.

كشفت ذلك شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، نقلا عن "مسؤولين مطلعين" لم تسمهم في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب الشبكة، فإن المسؤولين قالوا، إن مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال وسطاء قطريين، كما في المفاوضات الحالية، الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى.

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين لا يعرفون ما الذي قد تقدمه واشنطن لحماس مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، لكنهم قالوا إن حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة؛ لأن ذلك سيزيد على الأرجح من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما سيفرض ضغوطا سياسية داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين، أن فكرة محاولة التفاوض على اتفاق بين إدارة بايدن وحماس تظل "خيارا واقعيًّا جدًّا" حال فشل المقترح الأمريكي الحالي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.