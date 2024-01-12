مقتل 9 فلسطينيين بينهم طفل في قصف اسرائيلي لمنزل مأهول شرق رفح

.قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا على رؤوس ساكنيه شرق مدينة رفح وسوّته بالأرض ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين بينهم طفل وجرح آخرين.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بصاروخين منزلًا مأهولًا بالمدنيين في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين بينهم وعدد من الإصابات.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الأوروبي لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي دمّر منزلًا مأهولًا شرق مدينة رفح راح ضحيته 9 مواطنين بينهم طفل بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أجلت الضحايا من مكان الاستهداف وتواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدد من قنابل الإنارة في سماء مدينة رفح بالتزامن مع قصف جوي استهدف عدد من المناطق شرقي المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على تخوم المدينة من الجهة الشمالية ألقت عدد من قنابل الإنارة في سماء المدينة تحديدًا الجهة الشرقية.الدفا