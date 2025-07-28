ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية: "المستشار كان واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".

وأضاف: "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني، بحسب "رويترز".