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العالم العربي

ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
مشهد من غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 11:24 ص

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية: "المستشار كان واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".

وأضاف: "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني، بحسب "رويترز".

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