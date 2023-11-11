القضاء الفرنسي يرفض تعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر

رفضت محكمة ستراسبورغ الفرنسية، طلبات التعويض المقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا، بين عامي 1960 و1996، في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية، واعتبرت المحكمة أنّ القضية سقطت بالتقادم.

وقال موقع "ويست فرانس" الإخباري الفرنسي، إنّ المحكمة الإدارية في ستراسبورغ رفضت، أمس الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر وبولينيزيا بين عامي 1960 و1996.

وطالبت 3 أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد وفاة أزواجهنّ إثر معاناة من مرض السرطان نتيجة تعرضهم للإشعاعات.

وأوضح التقرير أنه، "منذ العام 2010، يحكم قانون مورين التعويض عن الأمراض المرتبطة بالتجارب النووية، وبين عامي 2010 و2020، تم تقديم 1747 ملفًا إلى لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية، وتقدم هذه الطلبات إما من قبل المرضى أو من قبل أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم.