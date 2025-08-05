بعد حظر لأسباب أمنية.. استئناف حركة المرور في السويداء (فيديو وصور)

عادت مجدداً، يوم الاثنين، حركة مرور المواطنين عبر مدينة السويداء السورية، دخولاً وخروجاً، إلى طبيعتها، عبر معبر "بصرى الشام" في ريف درعا الشرقي.

جاء استئناف حركة المرور من وإلى السويداء بعد إغلاق من قبل وزارة الداخلية استمر 24 ساعة لأسباب أمنية حفاظاً على سلامة المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وذكر الدفاع المدني السوري في منشور عبر "فيسبوك" أن "22 عائلة غادرت بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، تضم 91 مواطنًا بينهم نساء وأطفال قُدمت لهم المساعدة وتم تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان".

وأضاف بيان الدفاع المدني السوري أن "34 عائلة تضم 104 مواطنين عائدين إلى محافظة السويداء دخلت عبر معبر بصرى الشام الإنساني".

خرجت اليوم الاثنين 4 آب، 22 عائلة بشكل إفرادي من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، تضم 91 مواطنًا بينهم نساء... Posted by ‎الدفاع المدني السوري‎ on Monday, August 4, 2025

من جهته، قال مصدر في الدفاع المدني، إن 132 شخصاً من أبناء محافظة السويداء دخلوا ظهر الاثنين عبر بصرى الشام إلى المحافظة على متن حافلتين وعدة سيارات قادمة من مدينة جرمانا بريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن من بين القادمين عدداً من طلاب الجامعات العائدين إلى منازلهم في السويداء، لافتاً إلى أن استئناف الحركة جاءت بعد استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الإنسانية المناسبة.

وأكد المصدر استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة، وتأمين الخدمات الأساسية للعابرين، بما في ذلك النقل العام والإسعاف والدعم الإغاثي.

وتواصل الجهات المختصة متابعة حركة المرور من السويداء وإليها عبر بصرى الشام، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ويعزز من الاستجابة الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.