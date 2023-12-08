خبراء يتوقعون أن توقف إسرائيل الحرب بـ"شكل أحادي"
تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية أن تقدم إسرائيل على وقف حربها على قطاع غزة بشكل أحادي الجانب، وذلك بعد أكثر من شهرين على الحرب التي اندلعت عقب هجوم نفذته حركة حماس على مواقع وبلدات بغلاف غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المتواصل على أهداف متفرقة بالقطاع، علاوة على أنه تقدم بريًّا في عدة محاور بغزة وشمالها ومدينة خانيونس بالجنوب، فيما لم تثمر جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين لوقف الحرب.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب فإن المطالبات الدولية والغربية تعالت مؤخرًا بضرورة وقفها، وإعلان وقف إطلاق نار بين الجانبين، خاصة في ظل المخاطر الأمنية والسياسية الكبيرة.
السيناريو الأقرب
يرى المحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن سيناريو الوقف الأحادي للحرب من قبل إسرائيل هو الأقرب للتحقق في حال لم تنجح الجهود الدولية والإقليمية في التوصل لصيغة مقبولة لإسرائيل من جهة، وحماس والفصائل بغزة من جهة أخرى.
وأوضح إبراهيم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذا القرار سيخفف الضغط الدولي على إسرائيل، وسيعفيها من أي التزامات تتعلق باتفاق للهدنة مع حماس، ويمكِّنها أيضا من ضرب أهداف بالقطاع في أي وقت تشاء".
وأشار إلى أن "هذا السيناريو ربما يكون مطروحا لدى المؤسسات السياسية والأمنية العسكرية الإسرائيلية بسبب كون الولايات المتحدة وسيطا بمفاوضات التهدئة غير المباشرة مع حماس، إذ إن لديها قدرة ممارسة ضغوط مثمرة على إسرائيل".
وأضاف إبراهيم: "وجود أمريكا كطرف بالمفاوضات يجعل أي اتفاق ملزما لإسرائيل، وبالتالي لا يمكن لجيشها تنفيذ أي هجمات عسكرية ضد القطاع، إلا بوجود سبب معقول جدا لذلك وبعد الرجوع للولايات المتحدة".
وتابع: "لكن في حال قررت إسرائيل وقف الحرب بغزة بشكل أحادي الجانب، فلن تكون ملزمة بأي اتفاق وستمارس نشاطها العسكري والأمني ضد القطاع في أي وقت شاءت"، مبينا أن مثل هذا الخيار هو المفضل للمؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل.
وأشار إلى أنه في حال تم تنفيذ هذا السيناريو إسرائيليًّا، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون على الدوام على أهبة الاستعداد مع جبهة غزة، وسينفذ بين الحين والآخر ضربات عسكرية قوية بالقطاع دون الحاجة لتقديم المبررات، ما يعني أن إسرائيل وغزة ستبقيان في حال حرب طويلة الأمد".
موقف نتنياهو
في المقابل، يرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "مثل هذا السيناريو مرفوض من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين"، مؤكدًا أن ذلك يعني خسارة سياسية كبيرة لنتنياهو وشركائه.
وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو وشركاءه هم الوحيدون في إسرائيل والعالم الذين لا يرغبون في وقف الحرب ضد قطاع غزة، خاصة أن وقفها دون تحقيق مكاسب كبيرة سيؤدي إلى انهيار ائتلافهم الحكومي".
وأضاف: "من المعروف عن نتنياهو تقديم مصالحه السياسية على المصالح الإسرائيلية وحتى على العلاقات الإستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن، وهذا الأمر يدفعه للتمسك بقراره بشأن الاستمرار الحرب على الرغم من مطالبات مسؤولين إسرائيليين بضرورة وقفها".
وتابع: "بتقديري، نتنياهو لن يفكر في وقف هذه الحرب إلا إذا تمكن من الحصول على صيد ثمين واغتيال أو اعتقال شخصية قيادية كبيرة بحماس، وتحديداً زعيم الحركة بغزة يحيى السنوار"، مبينا أن هذا هو الهدف الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أنه "في حال توقفت الحرب بشكل أحادي الجانب؛ فإن إسرائيل لن تحصل على أسراها ومحتجزيها إلا بصفقة تبادل مع حركة حماس، وهو الأمر الذي سيجبرها على تقديم التنازل للحركة، ما يعني مكسبًا للأخيرة".
واستكمل: "هذا الأمر يرفضه القادة الإسرائيليون منذ السابع من أكتوبر، فهم يرغبون في إعادة الأسرى والمحتجزين بالقوة، بما يضمن لهم عدم تكرار تلك الأحداث من أي طرف، خاصة على الجبهة الشمالية مع لبنان".
وختم كيوان بالقول: "نهاية الحرب بتقديري ستكون في إطار اتفاق دولي إقليمي إسرائيلي فلسطيني، بصفقة شاملة يتحرر بموجبها جميع الرهائن والمحتجزين، مقابل رؤية سياسية جديدة لقطاع غزة"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون بمشاركة السلطة الفلسطينية.