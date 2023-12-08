خبراء يتوقعون أن توقف إسرائيل الحرب بـ"شكل أحادي"

وأوضح إبراهيم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مثل هذا القرار سيخفف الضغط الدولي على إسرائيل، وسيعفيها من أي التزامات تتعلق باتفاق للهدنة مع حماس، ويمكِّنها أيضا من ضرب أهداف بالقطاع في أي وقت تشاء".

وأشار إلى أن "هذا السيناريو ربما يكون مطروحا لدى المؤسسات السياسية والأمنية العسكرية الإسرائيلية بسبب كون الولايات المتحدة وسيطا بمفاوضات التهدئة غير المباشرة مع حماس، إذ إن لديها قدرة ممارسة ضغوط مثمرة على إسرائيل".

وأضاف إبراهيم: "وجود أمريكا كطرف بالمفاوضات يجعل أي اتفاق ملزما لإسرائيل، وبالتالي لا يمكن لجيشها تنفيذ أي هجمات عسكرية ضد القطاع، إلا بوجود سبب معقول جدا لذلك وبعد الرجوع للولايات المتحدة".

وتابع: "لكن في حال قررت إسرائيل وقف الحرب بغزة بشكل أحادي الجانب، فلن تكون ملزمة بأي اتفاق وستمارس نشاطها العسكري والأمني ضد القطاع في أي وقت شاءت"، مبينا أن مثل هذا الخيار هو المفضل للمؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل.

وأشار إلى أنه في حال تم تنفيذ هذا السيناريو إسرائيليًّا، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون على الدوام على أهبة الاستعداد مع جبهة غزة، وسينفذ بين الحين والآخر ضربات عسكرية قوية بالقطاع دون الحاجة لتقديم المبررات، ما يعني أن إسرائيل وغزة ستبقيان في حال حرب طويلة الأمد".

موقف نتنياهو

في المقابل، يرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "مثل هذا السيناريو مرفوض من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين"، مؤكدًا أن ذلك يعني خسارة سياسية كبيرة لنتنياهو وشركائه.

وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو وشركاءه هم الوحيدون في إسرائيل والعالم الذين لا يرغبون في وقف الحرب ضد قطاع غزة، خاصة أن وقفها دون تحقيق مكاسب كبيرة سيؤدي إلى انهيار ائتلافهم الحكومي".