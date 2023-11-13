عقب أزمة دبلوماسية.. البرازيليون العالقون في غزة يغادرون القطاع

وقالت الوزارة إن البرازيليين سيعودون إلى البرازيل في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يلتقوا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأضافت أن اثنين من المجموعة قررا البقاء لأسباب شخصية. وفي المجمل، خرج 17 طفلًا وتسع نساء وستة رجال عبر معبر رفح، الذي يتم من خلاله نقل الرعايا الأجانب والمساعدات ذهابًا وإيابًا إلى غزة.

ويتعرَّض القطاع الفلسطيني لقصف إسرائيلي يهدف إلى تدمير مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين هاجموا إسرائيل من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأدى بطء وتيرة خروج البرازيليين العالقين إلى زيادة الخلاف بين البرازيل وإسرائيل، والذي اندلع الأسبوع الماضي بعد أن قال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) إنه ساعد في إحباط هجوم لحزب الله في البرازيل.

كما أثار ظهور سفير إسرائيل لدى البرازيل مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف القوي لإسرائيل والعدو السياسي القديم للرئيس الحالي، غضب المسؤولين البرازيليين.