"أكبر هجوم".. حيفا وطبريا تحت وابل 100 صاروخ من حزب الله (فيديو)

رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال حيفا وطبريا، الثلاثاء، مؤكدا سقوط 3 منها دون وقوع إصابات، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا بعد أن أصيب 12 شخصا في كريات وحيفا بأكثر من 100 صاروخ على الأقل تم إطلاقه من لبنان، اليوم الثلاثاء، في هجوم هو الأكبر من نوعة على حيفا وخليجها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال إسرائيل بما فيها مدينة حيفا، بحسب "فرانس برس".

وذكر الجيش، في بيان، أنه يشنّ غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوضح البيان: "في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط وخليج حيفا، تم رصد إطلاق نحو 85 مقذوفا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف "معقل حزب الله الإرهابي" في الضاحية الجنوبية.