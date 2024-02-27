في ظل "فوضى الحرب".. نهب قوافل الإغاثة يفاقم معاناة الغزيين
تهدد حالة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، استمرار دخول المساعدات الإنسانية؛ ما يزيد من معاناة السكان والنازحين في مختلف مناطق القطاع.
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتشرت في جميع مدن القطاع مظاهر الفوضى الأمنية، مع الغياب الكامل لأجهزة الأمن التابعة لحركة حماس بسبب الحرب، حيث تقوم مجموعات باعتراض شاحنات المساعدات وسرقتها بالكامل.
وتقوم هذه المجموعات على اعتراض خط سير الشاحنات، ووضع العراقيل في طريقها؛ لإجبارها على التوقف وإفراغ حمولتها، مستغلين عدم توفير حكومة حماس التي تسيطر على غزة أي حماية لتلك الشاحنات.
وتزداد ظاهرة الاستيلاء على شاحنات المساعدات في مناطق غزة وشمالها، وسط انعدام لتوفر المواد الغذائية، إضافة لعدم وجود أي جهات رسمية تابعة لحكومة حماس، لتأمين الشاحنات وإيصالها للمخازن.
وقبل أيام، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان صحفي، تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة بشكل مؤقت، وذلك لحين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.
وأوضح البيان أن "قرار تعليق تسليم المساعدات لشمال القطاع لم يتم اتخاذه باستخفاف، خاصة أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع".
وأكد أن "البرنامج ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة"، مستدركاً: "لكن، يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية، وللأشخاص الذين يتلقونها".
وتابع البيان بالقول: "عندما بدأت قوافل البرنامج بالتحرك نحو غزة أُحيطت بحشود من الجياع بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة... في البداية صددنا عدة محاولات ثم واجهنا إطلاق نار بمجرد دخولنا غزة".
وبين أن قوافل البرنامج تواجه فوضى وأعمال عنف كاملة بسبب انهيار النظام المدني، وأن العديد من الشاحنات تعرضت للنهب بين خان يونس ودير البلح، وتعرض سائقوها للضرب.
واضطر عناصر الشرطة التابعة لحماس للتوقف عن تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مركباتهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 11 من هذه العناصر.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن "إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر الشرطة التابعين لحركة حماس في القطاع، من الذين يرافقون شاحنات المساعدات"، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم، إن إدارة بايدن حذرت من أن الفراغ الأمني في غزة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع"، مؤكدين أن هناك قلقا متزايدا حول إمكانية فتح الفراغ الأمني الباب أمام العصابات المسلحة لمهاجمة ونهب شاحنات المساعدات.
وبين المسؤولون أن "ذلك يشكل مصدر قلق ظلت إدارة بايدن تحذر إسرائيل منه منذ عدة أشهر، خاصة أنه في الأسابيع الأخيرة حدث انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لقطاع غزة عبر معبر رفح".
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "إسرائيل رفضت طلب إدارة بايدن؛ لأن أحد أهدافها في الحرب هو التأكد من أن حماس لم تعد تدير قطاع غزة".
من ناحيته، قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، إن "المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي 10% من السكان والنازحين إلى مناطق الوسط والجنوب"، مبيناً أن ذلك أثر بشكل كبير على الأوضاع في القطاع.
وأوضح النمس، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حالة الفوضى الأمنية التي يعيشها القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة إلى مستحقيها، وتؤدي إلى إهدار كمية كبيرة منها".
وأضاف: "للأسف، المؤسسات الإغاثية العاملة في غزة ليس لديها القدرة على توفير الحماية الأمنية لتلك الشاحنات، وهذا الأمر مسؤولية السلطات القائمة على حكم غزة"، مشدداً على ضرورة الحد من ظواهر سرقة المساعدات.