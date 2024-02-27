في ظل "فوضى الحرب".. نهب قوافل الإغاثة يفاقم معاناة الغزيين

وتزداد ظاهرة الاستيلاء على شاحنات المساعدات في مناطق غزة وشمالها، وسط انعدام لتوفر المواد الغذائية، إضافة لعدم وجود أي جهات رسمية تابعة لحكومة حماس، لتأمين الشاحنات وإيصالها للمخازن.

وقبل أيام، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان صحفي، تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة بشكل مؤقت، وذلك لحين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وأوضح البيان أن "قرار تعليق تسليم المساعدات لشمال القطاع لم يتم اتخاذه باستخفاف، خاصة أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع".

وأكد أن "البرنامج ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص اليائسين في جميع أنحاء غزة"، مستدركاً: "لكن، يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية، وللأشخاص الذين يتلقونها".

وتابع البيان بالقول: "عندما بدأت قوافل البرنامج بالتحرك نحو غزة أُحيطت بحشود من الجياع بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة... في البداية صددنا عدة محاولات ثم واجهنا إطلاق نار بمجرد دخولنا غزة".

وبين أن قوافل البرنامج تواجه فوضى وأعمال عنف كاملة بسبب انهيار النظام المدني، وأن العديد من الشاحنات تعرضت للنهب بين خان يونس ودير البلح، وتعرض سائقوها للضرب.