سفير قطر بأمريكا يرد على إسرائيل بشأن دعم الدوحة لحماس

قال السفير القطري في واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني، إن وجود حركة حماس في الدوحة كان بطلب أمريكي.

ونقلت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية عن مقال للسفير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه دحض فيه مزاعم إسرائيل بأن الدوحة تدعم حماس وتعمل على تمكينها.

وأضاف آل ثاني أن مكتب حماس السياسي الذي افتتح في قطر عام 2012، كان بطلب من واشنطن، وبهدف الإبقاء على خطوط اتصال غير مباشرة مع الحركة.

وأشار إلى أن جميع الأموال التي تم تحويلها من قطر إلى غزة على مدار السنوات تم تسليمها "بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط".

ومنذ بدء القتال بين إسرائيل وحماس، شن المسؤولون الإسرائيليون هجومًا على قطر بسبب الدعم الذي تقدمه لحماس.